Навальный* умер в исправительной колонии

СМИ сообщают о смерти Алексея Навального* в исправительной колонии. Навальный* отбывал наказание в колонии «Полярный волк», расположенной в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области и регулярно попадал в ШИЗО.

Как сообщает управление ФСИН по ЯНАО, Навальный* почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали его смерть.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у оппозиционера оторвался тромб.

За время заключения Алексея Навального* 27 раз отправляли в штрафной изолятор. По словам его близких, он провел в ШИЗО в общей сложности 308 дней.

С декабря 2023 года Навальный отбывал срок в колонии особого режима «Полярный волк» на Ямале. За это время его трижды помещали в ШИЗО. Последний раз его отправили в штрафной изолятор 14 февраля на 15 суток. Что стало поводом, не сообщается.

«Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требует поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется», - завил сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что Путину уже доложили о смерти Навального*.

*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ