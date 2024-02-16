В Вологде откроется выставка детских произведений Василия Белова

20 февраля в 16:00 в Музее-квартире В. И. Белова состоится открытие выставки «Мир детских книг Василия Белова: от рукописи до читателя», посвященной Году семьи.

Василий Белов увлекательно, но просто рассказывает интересные истории из мира русской деревни, его книги учат маленьких читателей быть добрее, сохранять народные традиции, беречь и любить братьев наших меньших и окружающую природу.

На выставке также будут представлены иллюстрации советских и российских художников к произведениям В.И. Белова. В экспозицию вошли репродукции художников-иллюстраторов Бронислава Шабаева, Юрия Воронова, Александра Савина, Петра Багина, Антона Куманькова, Владимира Гальдяева, Николая Устинова, Дарьи Ятвицкой из личных архивов авторов, из документального фонда музея-квартиры, а также из книг из библиотеки писателя. Через рисунки более подробно раскрывается история создания произведения и более ярко проявляется смысл, заложенный автором.

Посетители выставки узнают историю создания произведений, увидят редкие фотографии и документальные материалы из фонда Музея-квартиры В. И. Белова: рукописные и машинописные черновые варианты произведений писателя: «Катюшин дождик», «Скворцы», «Рассказы о всякой живности», «Мишук» и другие рассказы для детей, письма от издательств с предложениями о создании детских произведений и их публикации в журналах, многочисленные письма от читателей разных возрастов с откликами на рассказы писателя.

Выставка продлится до 23 апреля. Действует Пушкинская карта.

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