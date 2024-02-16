МЧС предупреждает о сильном ветре и ледяном дожде

Региональное управление МЧС предупреждает вологжан о сильном ветре, который, по сведениям вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается в субботу, 17 февраля. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Также, по прогнозу синоптиков, завтра ожидается метель, ледяной дождь, а вечером налипание мокрого снега.

В воскресенье осадки продолжатся, на всей территории региона ожидается сильный снег. Как сообщает сайт Гисметео, за сутки может выпасть до 10 мм осадков. При этом порывы ветра будут достигать 15 м/с.