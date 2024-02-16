Под Соколом похоронен погибший в СВО Михаил Максимов

В городе Кадников Сокольского округа накануне был похоронен 44-летний Михаил Максимов, погибший в декабре в зоне проведения военной спецоперации. Как сообщается на странице «Наш Кадников» в соцсетях, вся жизни Михаила с детства и до момента ухода на службу прошла в родном для него городе, где Михаил Максимов создал семью и воспитывал детей.

«В июне 2023 года Максимов Михаил оказался в боевых рядах легендарного подразделения «Шторм Z». Храбро сражается, чётко и по-военному выполняя боевые задачи командования», - сообщается на странице городского информационного портала.

Вчера Михаил Максимов был похоронен на местном кладбище.