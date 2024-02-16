Кремль поддержал запрет увольнения одиноких родителей

Владимир Путин подписал закон о запрете на увольнение одиноких родителей, а также других лиц, которые воспитывают детей до 16 лет. Предложенный документ запрещает начальству увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без родителей. Ранее этот законопроект, разработанный при участии депутатов от ЛДПР, был принят Госдумой.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, на законопроекты социального характера партия обращает особое внимание. Также в спектре рассматриваемых вопросов - законопроекты по поддержке волонтеров и участников СВО и их семей, качество предоставления услуг ЖКХ, но главным приоритетом в законотворческой деятельности в весеннюю сессию будет доработка плана развития регионов.

«Мы подготовим законопроекты и предложения в органы исполнительной власти, касающиеся пересмотра действующей системы распределения налогов между федерацией и ее субъектами, муниципалитетами, а также выравнивания зарплат бюджетников», - пояснил лидер партии.

Помимо этого, одна из последних инициатив, как сообщает пресс-служба партии - обязать работодателей оплачивать для своих сотрудников такси в ночное время суток и закрепить это положение на правовом уровне. Данная инициатива направлена на обеспечение безопасности и комфорта работников, которые трудятся в ночные смены. Проект закона уже отослан на отзыв вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Еще один обсуждаемый законопроект - право на бесплатное получение услуг протезирования, имплантации и профилактической замены пломб многодетным матерям, имеющих трех или более детей.

Соответствующее обращение уже направлено на имя Михаила Мишустина.

Также законотворческая деятельность фракции направлена на укрепление благосостояния семей со средним доходом, поддержку малого и среднего бизнеса, индексацию пенсий работающим пенсионерам и увеличение минимального размера оплаты труда. Например, тема индексации пенсий работающим пенсионерам в настоящее время находится в работе фракции.