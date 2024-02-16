В президентской программе Владислава Даванкова - мирное развитие, деньги регионам и сокращение чиновников

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков представил свою предвыборную программу, которая включает 170 предложений. В нее вошли в том числе идеи, собранные на встречах с людьми.

«За последние недели я проехал 19 регионов, провёл 75 встреч. Мы с командой внимательно собирали предложения жителей, анализировали их. В итоге получили программу, которая показывает, какой люди хотят видеть нашу страну», — пояснил Владислав Даванков.

Во внешней политике Владислав Даванков выступает за программу мирного развития и нормализацию отношений с другими странами.

«Это программа мирного развития. Я — за мир и переговоры, но без отката назад. Поработав в десятке стран и проведя сотни переговоров, знаю, что это возможно» — уверен вице-спикер Госдумы.

Кандидат от «Новых людей» предлагает более, чем в 2 раза увеличить финансирование из федерального бюджета образования и здравоохранения, и закрепить это на федеральном уровне.

«Сегодня на них идёт меньше 10% бюджета. Понятно, почему в больницах очереди, на прием у терапевта 15 минут, а в школах учителя на детей срываются. Первое, что нужно сделать — удвоить расходы на медицину и образование. Это остановит бездумную «оптимизацию», слияние школ, больниц и сокращения», — пояснил кандидат в президенты.

В свою очередь на чиновниках, как считает вице-спикер Госдумы, можно сэкономить.

«Следует заменить треть бессмысленных начальников и контролёров искусственным интеллектом. Сократить центральные аппараты силовых структур, усилив работу на местах. Отказаться от всех ведомственных дворцов, дорогих офисов и так далее. Деньги нужны на развитие и заботу, а не контроль за людьми», — рассуждает Даванков.

Также представитель «Новых людей» предлагает справедливо распределять деньги между Москвой и другими регионами.

«Крупные добывающие и перерабатывающие госкомпании должны регистрироваться и платить налоги не в столице, а там, где непосредственно расположено производство», — подчеркнул Владислав Даванков.

Систему госуправления, по его мнению, необходимо реформировать.

«Нужно вернуть прямые выборы мэров по всей стране. В перспективе — прямая выборность судей и участковых, и их персональная ответственность за незаконно принятые решения. У людей должен быть простой механизм отзыва любого чиновника или депутата. Прямо через «Госуслуги», простым большинством голосов», — говорит Даванков.

Также он представил программу «умного мигрантозамещения», которая, по мнению кандидата в президенты, позволит снизить количество трудовых мигрантов за шесть лет как минимум вдвое. При этом производительность труда останется на прежнем уровне. Этого можно добиться, делая ставку на современные технологии, а не дешевую рабочую силу мигрантов.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четыре человека - Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, а также Николай Харитонов от КПРФ.