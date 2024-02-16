В Никольском округе водитель УРАЛа спас грузовик от огня

[ Происшествия ]

В Никольском округе водитель УРАЛа успел спасти автомобиль буквально в последнюю минуту. Происшествие случилось накануне в деревне Сорокино.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в гараже местного предпринимателя.    

«Водитель занимался ремонтом автомобиля УРАЛ, когда услышал треск со стороны чердачного помещения, где проходил электрокабель. Сразу появился запах плавящейся изоляции. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что из-под крыши идёт дым. Он успел вывезти автомобиль на улицу до того, как огонь прорвался в помещение», - рассказали в управлении МЧС.

Несмотря на оперативность огнеборцев, гараж сгорел полностью. Также огнем уничтожен находившийся внутри автомобиль Скания.

Основная версия возгорания – недостаток конструкции электрооборудования.

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