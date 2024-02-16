Двое жителей Верховажья признаны виновными в угоне и похищении человека

В Верховажье вынесен приговор в отношении двоих молодых людей, которые признаны виновными в угоне и похищении человека. Также одному из них следствие инкриминировало истязание несовершеннолетней.

Как было установлено следствием, 5 августа прошлого года молодые люди, будучи пьяными, поругались на детской площадке в райцентре с 32-летним мужчиной, который сделал им замечание за ненадлежащее поведение.

«Молодые люди нанесли мужчине побои, в процессе которых тот обронил ключ от своего легкового автомобиля, после чего сопроводили пострадавшего против его воли до транспортного средства, поместили в салон и совершили угон», - рассказали в региональном управлении следкома.

Силовики достаточно быстро вычислили подозреваемых и заключили их под стражу. В ходе следствия также удалось установить причастность одного из задержанных к истязанию 15-летней девушки.

По приговору суда 28-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 9 лет и 8 месяцев, его 21-летний напарник приговорен к 8 годам «строгача».