Вологодская молодежь ушла в монастырь

[ Общество ]

Вологодская молодежь по собственной инициативе три дня провела в монастыре. Как пояснил мэр города Сергей Воропанов, погружение в быт послушников прошло в рамках проекта Духовно-просветительского форума «Со-Трудничество», который прошел в Вологде уже девятый раз.   

«Юноши и девушки не только погрузились в быт послушников, говорили о духовности, нравственности, но и делились своими впечатлениями в соцсетях», - рассказал мэр города.

Также молодежь встретилась с митрополитом Саввой, в беседе с которым просили больше рассказывать о вологодских святых и храмах, а также о духовных ценностях и православии.

В рамках форума в этом году по примеру проекта «Команда мэра» пройдет проект «Команда владыки».

Теги:
проекты молодежь
 

Последние новости

Вологодская молодежь ушла в монастырь
Вдове погибшего на производстве вологжанина выплатили 1 млн рублей
Юные хоккеисты из Майского взяли серебро «Золотой шайбы»
Под Вытегрой завтра похоронят погибшего в СВО Дмитрия Малашина
Telegram-каналы сообщают об отставке начальника сельхоздепартамента Поромонова
Городская Дума Вологды поддержала решение о доплатах школьным медикам
Вологжан приглашают на бесплатные курсы по кибербезопасности
Морозы сменятся обильными снегопадами в Вологодской области
Следствие проверит гибели вологжанина на пожаре
Часть завокзального района Вологды останется без воды