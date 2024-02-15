Вологодская молодежь ушла в монастырь

Вологодская молодежь по собственной инициативе три дня провела в монастыре. Как пояснил мэр города Сергей Воропанов, погружение в быт послушников прошло в рамках проекта Духовно-просветительского форума «Со-Трудничество», который прошел в Вологде уже девятый раз.

«Юноши и девушки не только погрузились в быт послушников, говорили о духовности, нравственности, но и делились своими впечатлениями в соцсетях», - рассказал мэр города.

Также молодежь встретилась с митрополитом Саввой, в беседе с которым просили больше рассказывать о вологодских святых и храмах, а также о духовных ценностях и православии.

В рамках форума в этом году по примеру проекта «Команда мэра» пройдет проект «Команда владыки».