Вдове погибшего на производстве вологжанина выплатили 1 млн рублей

[ Общество ]

Вожегодская прокуратура провела проверку исполнения требований закона после гибели на производстве местного жителя. Происшествие случилось в поселке Вожега в марте прошлого года. Следствие установило, что несчастный случай произошел в результате обрушения кровли металлического ангара в цехе по переработке древесины.

В ходе прокурорской проверки были установлены факты нарушения требований безопасности производства и охраны труда.

«Кроме того, было установлено, что с погибшим рабочим трудовые отношения надлежащим образом не были оформлены, в связи с чем родственники погибшего не могли реализовать свое право на получение единой страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Для установления факта трудовых отношений прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, который полностью удовлетворил требования надзорного органа. По решению суда вдове погибшего работника выплачена страховка в размере 1 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье за нарушение требований охраны труда, завершено и в ближайшее время будет передано в суд.

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