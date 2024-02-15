Юные хоккеисты из Майского взяли серебро «Золотой шайбы»

Хоккеисты «Олимпа» из поселка Майский Вологодского округа стали серебряными призерами Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

Спортсмены из Майского представляли Вологодчину в дивизионе «Полярный», игры прошли в Ессентуках с 9 по 14 февраля.

За победу и выход в Суперфинал в возрастной категории 2009-2010 г.р. боролись 16 команд со всей России.

В финале вологодские хоккеисты уступили со счетом 1:2 «Янтарной Звезде» из Калининградской области, став серебряными призёрами. На третьем месте псковское «Торпедо».