Под Вытегрой завтра похоронят погибшего в СВО Дмитрия Малашина

[ Общество ]

В Вытегорском районе завтра пройдут похороны Дмитрия Малашина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. О гибели земляка рассказал глава района Александр Зимин.  

«В ходе исполнения обязанностей военной службы в зоне специальной военной операции погиб наш земляк, гвардии сержант Малашин Дмитрий Сергеевич. Прощание с Дмитрием Сергеевичем состоится 16 февраля в 12.00 по адресу: посёлок Мирный», - написал глава района.

Александр Зимин также выразил соболезнование родным и близким погибшего земляка.

«Димушка, родной наш... добрый, хороший, отзывчивый... безумно жаль», - написали родственники погибшего бойца в комментариях под постом главы района.

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