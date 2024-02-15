Под Вытегрой завтра похоронят погибшего в СВО Дмитрия Малашина

В Вытегорском районе завтра пройдут похороны Дмитрия Малашина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. О гибели земляка рассказал глава района Александр Зимин.
«В ходе исполнения обязанностей военной службы в зоне специальной военной операции погиб наш земляк, гвардии сержант Малашин Дмитрий Сергеевич. Прощание с Дмитрием Сергеевичем состоится 16 февраля в 12.00 по адресу: посёлок Мирный», - написал глава района.
Александр Зимин также выразил соболезнование родным и близким погибшего земляка.
«Димушка, родной наш... добрый, хороший, отзывчивый... безумно жаль», - написали родственники погибшего бойца в комментариях под постом главы района.