Городская Дума Вологды поддержала решение о доплатах школьным медикам

[ Общество ]

Депутаты городской Думы Вологды поддержали решение о доплатах школьным медикам в размере 10 000 рублей, о которых ранее заявлял мэр Вологды Сергей Воропанов. Решение принято сегодня на сессии городской Думы. Поправки, по словам мэра Вологды Сергея Воропанова, вступят в силу уже с 1 марта.

«Тему подняли родители школьников на публичном отчете. Мы проработали этот вопрос, посчитали, сколько необходимо выделить из городского бюджета средств. Ежемесячную поддержку будут получать медики с определенной квалификацией, и обязательное условие: занятых в школе 39 рабочих часов в неделю. Чтобы в каждой школе был медработник, нам нужен 51 специалист. Поэтому будем приглашать и новых специалистов». – написал в своем Telegram-канале Сергей Воропанов.

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доплата медицинские работники
 

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