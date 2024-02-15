Городская Дума Вологды поддержала решение о доплатах школьным медикам

Депутаты городской Думы Вологды поддержали решение о доплатах школьным медикам в размере 10 000 рублей, о которых ранее заявлял мэр Вологды Сергей Воропанов. Решение принято сегодня на сессии городской Думы. Поправки, по словам мэра Вологды Сергея Воропанова, вступят в силу уже с 1 марта.

«Тему подняли родители школьников на публичном отчете. Мы проработали этот вопрос, посчитали, сколько необходимо выделить из городского бюджета средств. Ежемесячную поддержку будут получать медики с определенной квалификацией, и обязательное условие: занятых в школе 39 рабочих часов в неделю. Чтобы в каждой школе был медработник, нам нужен 51 специалист. Поэтому будем приглашать и новых специалистов». – написал в своем Telegram-канале Сергей Воропанов.