Вологжан приглашают на бесплатные курсы по кибербезопасности

Ежегодно каждую вторую неделю февраля отмечается Международный день безопасного интернета. Ростелеком напоминает о важности безопасного взаимодействия детей с цифровой средой и запускает бесплатный курс «Цифровое просвещение» на платформе «Ростелеком. Лицей». Он поможет подросткам разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности.

Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Раздел «Кибербезопасность» состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова.

Курс предназначен для школьников 5–11 классов. Особенность «Цифрового просвещения» заключается в том, что часть материала школьникам рассказывают их сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.

- Курс “Цифровое просвещение” запустили совсем недавно, но он уже получил множество положительных оценок. Мы хотели, чтобы не эксперты, а сами подростки рассказали об особенностях общения в интернете и киберугрозах, с которыми они сталкиваются в интернете. Наш курс уникален благодаря тому, что в его подготовке участвовали школьники: они выступили не только в качестве “преподавателей”, но и как монтажеры программ. Это позволило сделать контент максимально доступным и понятным для таких же ребят. Материалы курса доступны бессрочно и абсолютно бесплатно после регистрации на сайте “Ростелеком. Лицея”, — рассказал директор по развитию продуктов массового сегмента Ростелекома Игорь Пилюгин.

Развивающий курс для платформы «Лицей» от «Ростелекома» стал продолжением проекта «Уроки цифрового просвещения», организованного мобильным оператором Tele2 и петербургским образовательным пространством «Академия цифровых технологий». В Вологде для школьников, их родителей и педагогов проходили оффлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.

- Создавая цифровые уроки, мы отталкивались от насущной проблемы: множество детей и подростков не знают, как безопасно общаться в сети, соблюдая нормы поведения и не раскрывая свои данные. При этом активное использование интернета начинается в очень раннем возрасте, а доступ к гаджетам почти не ограничен. В Академии цифровых технологий мы провели несколько масштабных очных лекций, посвященных кибербезопасности и цифровому этикету, и решили, что тема будет актуальна не только для наших учеников, но и для более широкой аудитории. Совместная работа со специалистами из Tele2 помогла создать классные и красивые ролики, которые доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ. Уверен, что цифровые уроки будут полезны не только для школьников, но и для их родителей и педагогов, — отметил директор Академии цифровых технологий Эдуард Колесников.

Ростелеком уделяет большое внимание информационной безопасности и повышению цифровой грамотности детей и взрослых, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете. Знание принципов действия технологий и умение грамотно их применять помогут подросткам противостоять киберпреступникам и уверенно чувствовать себя в виртуальном пространстве.

Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации: https://www.rt.ru/lc. В новом разделе «Киберграмотность» на сайте Ростелекома также можно ознакомиться с другими проектами по кибербезопасности для учителей, детей и их родителей.

Реклама. ПАО «Ростелеком». ОГРН 1027700198767, erid LjN8K7o5c