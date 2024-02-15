Морозы сменятся обильными снегопадами в Вологодской области

В Вологодской области после морозных дней начнутся снегопады. Уже сегодня в ряде западных районов пройдет сильный снег. При этом дневная температура в четверг и в пятницу будет еще держаться на уровне от -11 до -16 градусов.

«Ночь на субботу станет своеобразным «затишьем перед бурей», под влиянием области повышенного давления обойдется без существенных осадков, минимальная температура в пределах -15 -20 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Уже в субботу утром, начиная с запада, погода резко испортится с прохождением через территорию региона североатлантического циклона. Сначала усилится юго-восточный ветер, затем Вологодчину накроют сильные осадки, не исключена метель. Температура воздуха в западных районах может повыситься до нулевой отметки, поэтому там возможен ледяной дождь. По данным расчетных моделей, за день может выпасть от 6 до 13 мм осадков.

«Ночь на воскресенье ожидается снежной, с метелями, на востоке не исключены гололеды, на западе налипание мокрого снега. Температура воздуха составит до -9 градусов. Днем в воскресенье умеренные осадки сохранятся, однако к вечеру их интенсивность будет снижаться», - также уточнили в Гидрометцентре.

В начале следующей недели, по предварительным данным, на фоне усиления антициклона погода улучшится, в ночные часы будет около -10 градусов, днем от -4 до -6 градусов.