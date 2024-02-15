Следствие проверит гибели вологжанина на пожаре

Следователи проводят проверку по факту гибели 59-летнего жителя Вожегодского округа во время пожара. Происшествие случилось сегодня ночью в деревне Олеховская.

Примерно в 4 часа после ликвидации очага возгорания в частном деревянном доме на месте пожара было обнаружено тело 59-летнего хозяина жилья.

«По данным следствия, при жизни погибший допускал курение в жилом помещении, накануне он пребывал в состоянии опьянения. Предположительно пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшего», - установили предварительные причины происшедшего сотрудники регионального управления следкома.

Точные причины смерти и пожара будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.