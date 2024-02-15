Часть завокзального района Вологды останется без воды

В Вологде почти на сутки без воды останется часть завокзального района города. Работники «Вологдагорводоканала» будут подключать к водоснабжению бассейн ВОГУ, который должен открыться на улице Сергея Преминина.

Из-за этого с 9 часов утра 19 февраля до 2 часов 20 февраля будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

- улица Болонина, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 18, 20 и 22;

- Локомотивный переулок, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 13 и 14;

- улица Можайского, дом № 20;

- улица Молодёжная, дома №№ 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 8, 12, 13, 13б, 13в, 14, 15, 15а, 16 и 16а;

- Паровозный переулок, дома №№ 4, 23, 27б, 28, 29, 29б, 30, 32, 34 и 36;

- улица Планерная, дом № 18;

- улица Сергея Преминина, дом № 1;

- Школьный переулок, дом № 2, корпусы 1, 2 и 4.

На время проведения работ по подключению бассейна для жителей района будут подвозить питьевую воду.