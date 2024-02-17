В Вологде пройдет серия экскурсий по новым инфраструктурным объектам

В областной столице пройдет серия экскурсий в рамках проекта «Вологда строится». Жители города смогут поближе познакомиться с объектами сферах образования, культуры, спорта, которые появились в последние годы благодаря нацпроектам, федеральным и областным программам, а также при участии инвесторов.

Всего запланировано около 20 бесплатных экскурсий. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Первая экскурсия пройдет 15 февраля в 15:00. Вологжане посетят Дом Вологодского масла, который открылся в 2023 году в отреставрированном купеческом доме. Пространство посвящено традициям изготовления продукта, ставшего главным брендом Вологды. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65cc9b933e9d082fcfa2d71b/.

Следующая экскурсия состоится 16 февраля в 16:00. На этот раз участники отправятся в новую школу №41 на ул. Сергея Преминина. Учреждение открылось в 2023 году. Построено оно на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65cb1bbdc09c0200af13ed80/.

Дальнейшее расписание будет публиковаться по ходу формирования графика.

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