Борьбу с «наливайками» спустили на региональный уровень

[ Общество ]

Российским регионам разрешили самостоятельно вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в торговых точках, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным.

«Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской Федерации требование об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях», - говорится в опубликованном.

Также регионы теперь имеют право ограничивать время продажи любого алкоголя в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

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