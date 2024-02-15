Житель Верховажского района совершил более 60 ложных вызовов в полицию

57-летний житель Верховажского района 17 раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы в полицию в период с декабря 2023 по январь 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области. В общей сложности мужчина за три месяца позвонил в полицию 60 раз без весомой причины.

В одном из письменных объяснений мужчина пояснил, что утром жена не захотела готовить ему завтрак. Он решил заняться этим сам и взял сковородку. Супруга ее выхватила, из-за чего он подумал, что женщина хочет ударить его по голове. Мужчина пошел в комнату и вызвал полицию, сказав, что жена его бьет. Позже женщина все-таки приготовила мужу завтрак, и он ее простил.

В другой раз правонарушитель позвонил в полицию, чтобы сообщить, что повесил свою жену. Правда, эта информация не подтвердилась.

Сейчас верховажцу назначены административные штрафы в общей сумме 18 тысяч рублей (за одно подобное правонарушение предусматривается наказание в видео штрафа от 1000 до 1500 тысяч рублей).

Кроме того, в феврале мировому судье поступило еще 7 протоколов на этого гражданина.