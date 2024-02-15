«Северсталь» впервые в этом сезоне переиграла московский «Спартак»

«Северсталь» переиграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Накануне череповчане открыли счет на старте второго периода. С разницей в полторы минуты Никита Седов и Александр Скоренов забросили две шайбы подряд, заставив тренерский штаб гостей взять тайм-аут. После этого «Спартак» начал играть активней, вынудил череповчан нарушить правила и реализовал большинство 2:1.

Третья двадцатиминутка была чем-то похожа на первый период, команды показывали быстрый и динамичный хоккей. Разница лишь в том, что в отличии от первых двадцати минут игры здесь были заброшены шайбы.

Сначала Иван Подшивалов с передачи Адама Лишки сделал преимущество «сталеваров» вновь в две шайбы. В середине третьего отрезка игры гости вновь сократили отставание до минимума. Точку в игре поставил Никита Рожков шайбой в пустые ворота - 4:2. «Северсталь» впервые в этом сезоне обыграла московский «Спартак».

«Сегодня получился интересный матч. Хороший уровень хоккея со стороны нашей команды, со стороны «Спартака». Мы победили за счёт командных действий. Концовка у нас тоже получилась. Сыграли исключительно на результат, сыграли чётко в обороне», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане продлевают свою результативную серию с набранными очками до 7 встреч. Следующим матч «жёлто-чёрные» проведут 18 февраля против нижнекамского «Нефтехимика». Это будет последний домашний матч в регулярном чемпионате. Еще будут 4 игры на выезде и дальше плей-офф.