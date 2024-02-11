Спектакль на основе стихов Башлачёва увидят череповчане

17 февраля в Художественном музее состоится премьера театральной постановки «Зимняя сказка», сообщает портал cherinfo. Спектакль подготовили студенты-режиссеры ЧГУ. Он основан на стихотворениях Александра Башлачёва «Зимняя сказка» и «Влажный блеск наших глаз». Также в постановке можно заметить иллюстрации уфимского художника Алексея Мотавина.

Александр Башлачёв – поэт, рок-музыкант и певец. Он родился в Череповце. Башлачёв – один из самых известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб. Трагически погиб в 1988 году в Ленинграде.

«У нас в активе несколько научных конференций и круглых столов, на которых ученые из России и из-за рубежа говорили, что Башлачёв — большой русский поэт. Его талант настолько многогранен, что является пищей не только для научных исследований, но и для театральных постановок. К нему проявляют интерес и художники. Работы Алексея Мотавина использовали для создания виртуального музея Башлачёва. Мы храним память о поэте и рады, что его наследие дает пищу для размышлений. Это характерно для классики, которая переосмысливается снова и снова. Сейчас мы наблюдаем рождение классического поэта русской литературы», — отметила директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова.

Билеты на спектакль можно приобрести по Пушкинской карте. Начало мероприятия в 14:00.

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