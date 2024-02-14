Известного спортсмена из Белозерска объявили в федеральный розыск

Российского футболиста из Белозерска Евгения Савина объявили в федеральный розыск за дискредитацию российской армии.

Евгений Савин известен как экс-футболист махачкалинской команды «Анжи», а также блогер. У него есть свой youtube-канал, посвященный жизни профессиональных футболистов. Кроме того, Савин является основателем и президентом любительского футбольного клуба «Красава», который ранее выступал в российской Медиалиге, а позже переместился на Кипр вместе со своим владельцем.

Евгений Савин объявлен в розыск МВД России. На него возбуждено уголовное дело по статье «Дискредитация российской армии». Поводом для уголовного преследования стало интервью, которое экс-футболист дал Ксении Собчак в апреле 2023 года. Тогда Савин раскритиковал СВО, а теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.