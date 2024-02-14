Сборная Вологодской области заняла второе место на первенстве России по полиатлону

Сборная Вологодской области заняла второе общекомандное место на первенстве России по полиатлону среди юниоров и юниорок в спортивной дисциплине «троеборье с лыжной гонкой».

Соревнования прошли в городе Ковров Владимирской области с 8 по 13 февраля. В составе команды Вологодской области участвовали Полина Елизарова и Савелий Федотов, которых тренирует Леонид Осипов.

Вологжане завоевали три золотых медали. В группе 21-23 года среди юниорок победительницей стала Полина Елизарова с результатом 286 очков. Результаты Полины: стрельба - 96 очков, силовая гимнастика - 129 повторений и лыжная гонка 5 км за 15:12 минут.

Также команда вологжанок в составе Полины Елизаровой, Ирины Смолиной и Валерии Зыковой (две последних девушки из поселка Кадуй). заняла первое место в эстафете (стрельба + лыжная гонка 3 км). Сборная ЧГУ в составе Алёны Лисовой и Полины Елизаровой заняла 1 место среди высших учебных заведений.