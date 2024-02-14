Вологжанка пыталась «ухищренным способом» пронести в СИЗО мобильный телефон

Сотрудники следственного изолятора Вологды задержали вологжанку, которая пыталась доставить на территорию СИЗо-2 мобильный телефон.

«Предмет, запрещенный к хранению и использованию на режимной территории, был спрятан ухищренным способом в мякише белого хлеба», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол. В соответствии с изменениями, внесенными в КоАП в декабре 2023 года, женщине грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей.