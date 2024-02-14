Фестиваль по кантри-кроссу на снегоходах пройдет в Вологодской области

[ Спорт ]

В Кириллове 9 марта пройдет фестиваль по кантри-кроссу на снегоходах, в котором смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители из разных российских регионов.

На церемонии открытия для зрителей покажут экстрим-шоу – мотофристайл, во время которого мотоциклисты будут выполнять различные трюки и даже обещают взлетать на высоту трехэтажного дома.   

«Ключевым событием праздника станут соревнования по кантри-кроссу на снегоходной технике. Сейчас в Кириллове идет подготовка трасс, город готовится к приему участников и гостей», - рассказал врио губернатора региона Георгий Филимонов.

Также в рамках фестиваля свое искусство владения снегоходами смогу показать девушки в женщины, ветераны, а также дети от 4 до 14 лет. Помимо этого, планируется провести выставку вездеходной техники.

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