10 кур погибли в результате пожара в Чагоде

Пожар произошел вчера около восьми вечера в поселке Чагода, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области. Загорелась хозяйственная постройка на территории частного дома на улице Строителей.

49-летний собственник держал в постройке кур и, чтобы поддерживать тепло, установил там электрический обогреватель, который и привел к появлению огня.

Пожар удалось ликвидировать на площади 32 квадратных метра. В результате пожара погибли 10 кур, здание пострадало по всей площади.

Причиной возгорания специалисты считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.