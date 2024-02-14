Новой жертвой мошенников стал 14-летний школьник из Череповца

48-летняя череповчанка вместе с 14-летним сыном обратились в полицию по факту мошенничества, сообщает УМВД России по г. Череповцу.

В интернете мальчик нашел объявление о розыгрыше 10 тысяч рублей. Он написал аккаунту, который был указан в рекламе, о желании участвовать. Позже подростку сообщили, что он выиграл приз, но, чтобы его получить необходимо оплатить комиссию в размере 468,88 рублей. Деньги он попросил у мамы и перевел собеседнику на указанный счет. Затем неизвестный написал, что надо оплатить еще и страховку 649, 87 рублей, и мальчик вновь перевел деньги. Далее юного череповчанина попросили оплатить налог 2000 рублей, чтобы вывести выигрыш, что школьник и сделал.

Чуть позже с него снова потребовали оплаты комиссии в размере 3 230 рублей, однако на этот раз подросток сообщил, что у него больше нет денег. А мать мальчика решила обратиться в полицию, так как все переведенные деньги были ее.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция ищет мошенников.