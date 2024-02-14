Праздничную программу подготовил музей-заповедник в Кириллове в честь 23 февраля

Кирилло-Белозерский музей-заповедник подготовил культурную программу для организованных групп в честь Дня защитника Отечества. Посетить мероприятия можно по Пушкинской карте.

«В этом году мы создали новый проект для участников федеральной программы «Пушкинская карта», благодаря которой молодёжь сможет бесплатно для себя побывать на отреставрированных крепостных стенах XVII века ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, познакомиться с историей строительства православной обители; посетить современную мультимедийную экспозицию Музея Евгения Преображенского, посвященную подвигу советских лётчиков в годы Великой Отечественной войны; познакомиться с Музеем истории города и района, расположенном в жилом доме кирилловских горожан конца XIX века», – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Одним из главных мероприятий станет музыкально-поэтический сказ «Солдату мы слагаем Оду!». Мероприятие пройдет на территории Нового города перед Белозерской башней, на которой расположится видеоэкран.

Главными темами художественного действа станут родина, мать, солдат, а основной мыслью - «Любовь сильнее войны». На сцене выступят артисты Государственного ансамбля песни и танца «Русский Север», известная вологодская певица, автор песен Марина Кулакова и вокально-хоровой ансамбль «Истоки» Вологодской епархии.