Владислав Даванков предлагает представлять субсидии вологодским производителям троллейбусов

[ Общество ]

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков предложил предоставлять субсидии для производителей экологичного общественного транспорта. Предложение было озвучено Даванковым во время посещения вологодского завода «Транс-Альфа», где выпускаются троллейбусы и электробусы.

«За таким общественным транспортом будущее. Вместе с тем он представлен далеко не в всех российских регионах. Например, по Вологде, где располагается производство, курсируют всего три таких машины. Необходимо дать регионам и городам возможность обновлять общественный транспорт, а не «донашивать» его за Москвой. Для этого оставлять больше средств на местах», —пояснил Владислав Даванков.

Также вице-спикер Госдумы уверен, что подобные машины могут поставляться на экспорт. В частности, на электробусы и троллейбусы есть большой спрос в Никарагуа. Правда, предприятиям для расширения мощностей потребуется помощь государства.   

«Ещё один вопрос, который мы подняли на встрече, касался обучения водителей троллейбусов. Оно длится 6-7 месяцев, в то время как у водителей автобусов — в три раза меньше. Отсюда недостаток кадров, которые бы водили электротранспорт. Будем решать этот вопрос на уровне законодательства», — заявил Даванков.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четыре человека- Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, а также Николай Харитонов от КПРФ.

Теги:
субсидии госдума
 

Последние новости

10 кур погибли в результате пожара в Чагоде
Новой жертвой мошенников стал 14-летний школьник из Череповца
Праздничную программу подготовил музей-заповедник в Кириллове в честь 23 февраля
Владислав Даванков предлагает представлять субсидии вологодским производителям троллейбусов
Шоколадный воришка задержан вологодской полицией
100 млн дополнительно выделили на областной проект "Народный бюджет"
На улицах Вологды больше не будут использовать песко-соляную смесь
В Вологодском правительстве появится еще один замгубернатора
Департамент экономического развития возглавила чиновница из Череповецкого района
Двое череповчан получили сроки за изготовление взрывчатки и призывы к террору