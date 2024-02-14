Владислав Даванков предлагает представлять субсидии вологодским производителям троллейбусов

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков предложил предоставлять субсидии для производителей экологичного общественного транспорта. Предложение было озвучено Даванковым во время посещения вологодского завода «Транс-Альфа», где выпускаются троллейбусы и электробусы.

«За таким общественным транспортом будущее. Вместе с тем он представлен далеко не в всех российских регионах. Например, по Вологде, где располагается производство, курсируют всего три таких машины. Необходимо дать регионам и городам возможность обновлять общественный транспорт, а не «донашивать» его за Москвой. Для этого оставлять больше средств на местах», —пояснил Владислав Даванков.

Также вице-спикер Госдумы уверен, что подобные машины могут поставляться на экспорт. В частности, на электробусы и троллейбусы есть большой спрос в Никарагуа. Правда, предприятиям для расширения мощностей потребуется помощь государства.

«Ещё один вопрос, который мы подняли на встрече, касался обучения водителей троллейбусов. Оно длится 6-7 месяцев, в то время как у водителей автобусов — в три раза меньше. Отсюда недостаток кадров, которые бы водили электротранспорт. Будем решать этот вопрос на уровне законодательства», — заявил Даванков.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четыре человека- Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, а также Николай Харитонов от КПРФ.