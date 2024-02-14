100 млн дополнительно выделили на областной проект "Народный бюджет"

[ Общество ]
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Фото: Вологда.рф

Финансирование проекта "Народный бюджет" увеличено на 100 миллионов рублей. Такое решение приняли по просьбам муниципалитетов и жителей Вологодской области.

«В этом году увеличиваем финансирование проекта «Народный бюджет» на 100 миллионов рублей. Благодаря этому, в общей сложности, реконструируем и обустроим свыше 1400 различных объектов», - отметил врио губернатора Георгий Филимонов.

За доведение средств до участников проекта, целевое использование и эффективную реализацию проектов отвечают Департамент внутренней политики, Департамент финансов и главы муниципалитетов.

Областной проект «Народный бюджет» стартовал в 2015 году. Он способствует реализации инициатив вологжан по благоустройству пространств и территорий. Для работы привлекаются средства областного и муниципального бюджетов, а также средства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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