Шоколадный воришка задержан вологодской полицией

[ Происшествия ]

Вологодская полиция задержала шоколадного воришку, который похитил в одном из городских супермаркетов 15 плиток шоколада. С заявлением о краже сладостей в полицию обратилась работник торговой точки. По ее словам, общий ущерб от кражи составил 8600 рублей.

Сыщики изучили камеры видеонаблюдения в магазине и установили личность подозреваемого. В тот же день 34-вологжанин был задержан. На допросе он признался, что весь шоколад продал прохожим за 1500 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

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