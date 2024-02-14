Шоколадный воришка задержан вологодской полицией

Вологодская полиция задержала шоколадного воришку, который похитил в одном из городских супермаркетов 15 плиток шоколада. С заявлением о краже сладостей в полицию обратилась работник торговой точки. По ее словам, общий ущерб от кражи составил 8600 рублей.

Сыщики изучили камеры видеонаблюдения в магазине и установили личность подозреваемого. В тот же день 34-вологжанин был задержан. На допросе он признался, что весь шоколад продал прохожим за 1500 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за кражу.