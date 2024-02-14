В Вологодском правительстве появится еще один замгубернатора

[ Общество ]

В правительстве Вологодской области будет введена должность еще одного заместителя губернатора. Он будет курировать вопросы цифрового развития и повышения качества госуправления.

На эту должность врио губернатора Георгий Филимонов планирует назначить Виктора Злобича.

«Назначаю своим советником Виктора Геннадьевича Злобича с перспективой перехода на должность замгубернатора по вопросам цифрового развития и повышения качества госуправления. К следующему оперативному совещанию жду «дорожную карту», - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

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