Департамент экономического развития возглавила чиновница из Череповецкого района

Врио губернатора Вологодской области объявил в своем Telegram-канале о новом начальнике департамента экономического развития области. Ведомство возглавила Светлана Астахова, которая ранее работала заместителем руководителя администрации Череповецкого района по вопросам экономического и стратегического развития.

«Назначаю начальником департамента экономразвития Светлану Евгеньевну Астахову. Поручаю в срок до 19 февраля подготовить доклад по курируемой сфере: аудит проблем и шорт-лист первоочередных задач по их решению», - написал Филимонов.

Как ранее сообщал NewsVo, эту должность предлагали занять директору сети вологодского завода «Электросталь» Ирине Батоговой, однако по неизвестным причинам назначение так и не состоялось.