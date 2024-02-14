Департамент экономического развития возглавила чиновница из Череповецкого района

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области объявил в своем Telegram-канале о новом начальнике департамента экономического развития области. Ведомство возглавила Светлана Астахова, которая ранее работала заместителем руководителя администрации Череповецкого района по вопросам экономического и стратегического развития.

«Назначаю начальником департамента экономразвития Светлану Евгеньевну Астахову. Поручаю в срок до 19 февраля подготовить доклад по курируемой сфере: аудит проблем и шорт-лист первоочередных задач по их решению», - написал Филимонов. 

Как ранее сообщал NewsVo, эту должность предлагали занять директору сети вологодского завода «Электросталь» Ирине Батоговой, однако по неизвестным причинам назначение так и не состоялось.

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