Двое череповчан получили сроки за изготовление взрывчатки и призывы к террору

Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух жителей Череповца – 39-летнего мужчины и его 31-летней сообщницы. Следствием они обвинялись в изготовлении взрывчатки и публичных призывах к террористической деятельности. Как было установлено в результате оперативной деятельности, взрывчатку они изготовили самостоятельно и хранили у себя дома.

«В ходе обыска в доме череповчан в корпусе принтера была обнаружена стеклянная банка с зарядом взрывчатого вещества и прикрепленным огнепроводным шнуром. Для повышения поражающего воздействия в конструкции использованы металлические болты, шурупы и гайки. Согласно заключению эксперта, обнаруженный предмет является самодельным взрывным устройством», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Также было установлено, что в соцсетях и в Telegram они опубликовали видеозапись, где призывали к свершению терактов.

Приговором суда мужчина осужден на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 350 000 рублей, его сообщница проведет в колонии общего режима ближайшие 3 лет. Она также оштрафована на 350 000 рублей.