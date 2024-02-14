В Вологодской области 10 дней не могут найти 14-летнюю школьницу

[ Происшествия ]

Полиция Вологодской области уже больше 10 дней разыскивает 14-летнюю Наталью Носову. Как сообщает группа «ПРО полиция. Вологодская область» в соцсетях, 3 февраля она уехала с территории хоккейного корта поселка Вожега с 19-летним молодым человеком в поселок Ерцево. На прошлой неделе ее видели в районе улицы Фрязиновской Вологды, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, рыжие волосы, голубо-серые глаза. Была одета в черную куртку с серо-белым капюшоном, черные спортивные штаны, бежевые кроссовки.

При себе имела розовый рюкзак с ушками.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Натальи Носовой, просят позвонить по телефонам 112, 102, 02 или волонтерам группы «Юк-Спас» по телефону 8-921-123-88-80.

школьница

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