Власти Вологды рассказали о благоустройстве улицы Ленинградской и микрорайона Тепличный

В Вологде в рамках мобильной приемной мэр города Сергей Воропанов обсудил вопросы благоустройства улицы Ленинградской и микрорайона Тепличный с жителями этих районов.

Вологжане, в частности, рассказали о необходимости ремонта тротуаров к школам №16, №28 и №30, строительстве новых детских площадок.

В рамках мобильной приемной жители также подняли вопрос о предоставлении школе №16 дополнительных помещений в здании по адресу: Тепличный мкр, 8А. Сейчас в одной части здания размещен Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области, другую занимают начальные классы школы №16.

«В школе №16 ученики обучаются в две смены. Если школа получит дополнительные помещения, то будет проще», – обратилась с предложением вологжанка Анастасия Базлова.

Ранее власти города уже прорабатывали такую возможность. Сергей Воропанов поручил вернуться к этому вопросу и рассмотреть варианты.

«У жителей всегда большое количество вопросов. В частности, их интересует благоустройство тротуаров, восстановление детских площадок. Рассказал вологжанам, что по решению врио Губернатора Георгия Филимонова Вологде было выделено порядка 100 млн рублей на ремонт тротуаров. Особо отмечу, что вопросы горожан помогают нам формировать программу ремонтов на этот год. Мы постараемся дать ответ по каждому заданному вопросу», – подвел итог мероприятия мэр Вологды Сергей Воропанов.

Все вопросы жителей с мобильной приемной взяты в работу. По каждому обращению администрация города даст ответы.

Напомним, в ходе мобильных приемных администрации Вологды жителей информируют об изменениях в городе и дальнейших планах. Также в рамках мероприятия есть возможность получить обратную связь от вологжан, ответить на их вопросы.