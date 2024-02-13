В Вологде пройдет горячая линия для предпринимателей

Мэр Вологды Сергей Воропанов проведет 16 февраля очередную горячую линию для городских предпринимателей и самозанятых. Она пройдет с 10 до 11 часов на базе городского Центра содействия развитию предпринимательства и туризма. Все желающие могут позвонить по номеру: 8-800-200-16-77 и задать мэру Вологды вопросы, касающиеся развития бизнеса.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, такой формат общения с бизнес-сообществом работает в Вологде с 2023 года. Всего было организовано 5 горячих линий, в рамках которых около 50 предпринимателей обратились с вопросами по мерам поддержки, а также по проектам, которые представители бизнеса могут реализовать в областной столице.

Горячая линия работает вместе с другими форматами взаимодействия, такими как инвестиционные советы, выезды на предприятия, обучающие проекты, консультирование и так далее. Это позволяет более четко понимать проблемы, существующие в предпринимательской среде, и шаги, которые городские власти могут сделать, чтобы помочь бизнесу, создать условия для новых точек роста.

Также обращения от предпринимателей принимает call-центр Центра содействия развитию предпринимательства и туризма в будние дни с 8:00 до 17:00 по этому же телефону 8-800-200-16-77. Задать вопросы специалистам можно и через online-приемную Центра в группе в социальной сети, заполнив размещенную там электронную форму.