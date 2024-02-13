Жителя Коми задержали с 7 кг гашиша в Вологодском округе

В Вологодском округе наркополицейские при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали 32-летнего жителя Коми, который перевозил наркотики. По словам начальника ОИ и ОС регионального УМВД Оксаны Налеухиной, вещество темного цвета было упаковано в два полиэтиленовых пакета.

«Иномарку, на которой передвигался фигурант, правоохранители остановили на дороге в Вологодском округе. У мужчины были изъяты два пакета, в которых были упакованы плитки вещества темного цвета в общей сложности в количестве 80 штук. Эксперты установили, что вещество является гашишом общей массой порядка семи килограмм» - рассказала Налеухина.

Партия предназначалась для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотических веществ, максимальное наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.