Жителя Коми задержали с 7 кг гашиша в Вологодском округе

[ Происшествия ]

В Вологодском округе наркополицейские при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали 32-летнего жителя Коми, который перевозил наркотики. По словам начальника ОИ и ОС регионального УМВД Оксаны Налеухиной, вещество темного цвета было упаковано в два полиэтиленовых пакета.

«Иномарку, на которой передвигался фигурант, правоохранители остановили на дороге в Вологодском округе. У мужчины были изъяты два пакета, в которых были упакованы плитки вещества темного цвета в общей сложности в количестве 80 штук. Эксперты установили, что вещество является гашишом общей массой порядка семи килограмм» - рассказала Налеухина.

Партия предназначалась для дальнейшего сбыта.  

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотических веществ, максимальное наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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