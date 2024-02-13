Житель Южно-Сахалинска хотел съездить в Москву, но отдал мошенникам 600 тысяч

27-летний житель Южно-Сахалинска обратился в полицию по факту мошенничества, сообщает УМВД России по г. Вологде.

Мужчина пояснил, что хотел воспользоваться сайтом по поиску попутчиков для поездки в Москву. Он забронировал место, после чего с ним связался водитель, который настоял на продолжении общения в мессенджере.

Водитель предложил заранее перевести оплату за поездку, на что южносахалинец согласился и вместе с тем сообщил номер карты и код подтверждения из СМС. После этого злоумышленник перестал отвечать на звонки, а со счета потерпевшего списывались деньги. Сумма ущерба в общей сложности составила 602 тысячи рублей.