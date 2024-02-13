В Вологде откроется уникальная выставка тюльпанов

С 19 февраля по 8 марта в вологодском Ботаническом саду пройдет выставка тюльпанов. На ней будут представлены более 90 сортов, среди которых посетители найдут уникальные и редкие виды.

Вместе с выставкой сотрудники Ботанического сада будут проводить экскурсии, на которых расскажут об истории появления тюльпанов, об основных видах и сортах, а также поведают интересные факты про эти цветы.

Кроме того, в программе запланированы и мастер-классы. На них вологжане смогут создать мыло в форме тюльпана, собрать уникальный букет или сделать цветочную композицию с весенними цветами.

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