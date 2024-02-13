В Соколе погиб рабочий на строительном объекте

[ Происшествия ]

В Соколе накануне на строительном объекте на улице Свердловской погиб 41-летний рабочий. Предварительно установлено, что несчастный случай произошел из-за повреждения троса стрелы крана.

Региональным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

«Следствием произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация. Для установления лиц, ответственных за нарушение требований и правил работ, а также определения причины указанного происшествия, осуществляется взаимодействие с Государственной инспекцией труда и Ростехнадзором», - рассказали в региональном управлении следкома.

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