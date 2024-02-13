В Соколе погиб рабочий на строительном объекте

В Соколе накануне на строительном объекте на улице Свердловской погиб 41-летний рабочий. Предварительно установлено, что несчастный случай произошел из-за повреждения троса стрелы крана.

Региональным управлением СК возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.