В Вологодском кремле откроется выставка Генриха и Александра Асафовых

Выставка «Берега надежды» откроется 16 февраля в художественном отделе Вологодского музея-заповедника. На ней будут представлены живопись и графика Генриха и Александра Асафовых. Начало мероприятия в 16:00.

Генрих Асафов (1940-2020) родился в Усть-Кубинском районе. Закончил художественный институт имени В. И. Сурикова в Москве. В 1976 году вернулся в Вологду, а в 1977 году был принят в Союз Художников и получил персональную мастерскую.

Возвращение художника домой повлияло на его творчество.

«Я совершенно сознательно нагружал цветом, через лессировки доводил до глубины моей мысли, не боясь некоторой тяжести колорита, но было все крепко в композиции и рисунке, где люди, как стены, несли идею силы и веры в торжество жизни в Труде на Земле», – писал Генрих Асафов.

В экспозицию войдут семь работ из фондов музея и 13 картин из мастерской художника, которые еще не видела публика.

Александр Асафов, художник и архитектор, занимается реставрацией и популяризацией творческого наследия отца. Он выставке он покажет 13 своих графических работ.

Посетить «Берега надежды» можно будет до 26 мая.

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