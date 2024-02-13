Алина Пеклецова и Светлана Заборская одержали победу в лыжной эстафете в Тюмени

Алина Пеклецова и Светлана Заборская одержали победу в лыжной эстафете 4x7,5 км на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Соревнования принимает Тюмень.

Вологодские лыжницы, выступающие за два региона - Вологодскую и Архангельскую области, помогли сборной Поморья финишировать первой.

Алина Пеклецова бежала первой и преодолела свою часть дистанции за 22:14.7. Светлана Заборская была на третьем этапе. Также в команде выступали Мария Истомина и Вероника Степанова в роли финишёра. Команда показала результат 01:28:23.8, опередив на 20 секунд сборную Тюменской области и на 27,3 сек сборную республики Татарстан, которая заняла 3 место. Для вологодских спортсменок эти медали стали первыми на зимней Спартакиаде 2024 года.

У мужчин в аналогичной гонке победу одержала сборная Татарстана, на втором месте лыжники из республики Коми, на третьем - Тюменская область, за которую выступал уроженец Вожеги Денис Спицов.