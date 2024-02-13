Вологодское правительство разработало алгоритм аннулирования лицензий УК

В правительстве Вологодской области заявили о разработке алгоритма аннулирования лицензий у управляющих компаний при наличии юридических обоснований. Как заявила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова, там, где фиксируются недобросовестные действия управляющих компаний, должна следовать реакция надзорных органов.

«Мы разработали алгоритм, по которому при наличии юридических оснований, будет запущен механизм аннулирования лицензий УК. Контрольно-надзорными органами в отношении семи недобросовестных участников рынка выдано 16 предписаний об устранении нарушений, составлено 18 административных материалов», – пояснила Мазанова.

Сейчас несколько управляющих компаний уже подключены к системе «Инцидент Менеджмент», чтобы оперативно отвечать на запросы вологжан в соцсетях.

Как отмечает Центр управления регионом, самое большое количество жалоб поступает на ненадлежащее содержание мест общего пользования в домах, придомовой территории, отсутствие своевременных мер по заявкам жителей.