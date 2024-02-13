Вологжане одними из первых увидят первые эпизоды сериала «ГДР»

Компания «Ростелеком» организует в Вологде специальный показ первых эпизодов многосерийного художественного фильма «ГДР» (18+). Мероприятие состоится в кинотеатре «Ленком» 15 февраля. Начало в 18:30. Вход свободный.

Вологжане увидят картину в числе первых. Премьера всех серий сразу состоится 16 февраля эксклюзивно на Wink.ru, а после сериал покажут на НТВ.

Режиссером проекта выступил Сергей Попов, ранее снявший сериал «Заключение».

«Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. Ведь разрушение Берлинской стены и исчезновение ГДР напрямую повлияли и на историю России. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьёзным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив. Это взгляд в будущее через наше прошлое», - рассказал Сергей Попов.

«ГДР» повествует о схватке на рубеже 1980-90-х годов за архивы Министерства госбезопасности ГДР. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, оказавшийся в центре операции, организованной спецслужбами зарубежных стран, знакомится с прекрасной танцовщицей Ингрид. Он опытный агент, работающий под прикрытием, она — не та, за кого себя выдает. Вскоре их пути снова пересекутся в Берлине, где развернется настоящая международная охота за архивом Министерства госбезопасности ГДР. Задача Нечаева и его коллег — добраться до архива первыми.