В Вологде пройдет шестой по счету благотворительный концерт

В Вологде 15 февраля пройдет шестой по счету благотворительный концерт «Мы вместе». Мероприятие состоится в 18.00 в Вологодском областном колледже искусств.

На этот раз концерт пройдет в рамках IX Духовно-просветительского молодежного форума «Со-Трудничество». Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на закупку необходимых вещей для бойцов СВО, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Зрители увидят выступление творческих коллективов из Вологды, Сокола и Шексны, сводного хора Вологодской духовной семинарии и Центра творческого развития детей и молодежи «Синергия», вокально-хорового ансамбля «Истоки», ансамбля «Гитара для всех». Модельная студия «Этуаль» представит коллекцию одежды студентов-дизайнеров Вологодского колледжа технологии и дизайна. По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефону 8-928-853-47-10.

В ходе предыдущих пяти благотворительных концертов было собрано около 600 тысяч рублей. Средства были направлены на приобретения снаряжения, необходимого бойцам для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Всего же в зону СВО и на Донбасс из Вологды отправлено более 102 тонн грузов.

Возрастное ограничение 6+