Смертельное ДТП произошло накануне в Вытегорском районе

[ Происшествия ]

В Вытегорском районе два человека погибли при столкновении двух грузовых автомобилей. Происшествие случилось накануне в первом часу дня около деревни Прокшино.  

Как сообщает группа «ПРО полиция. Вологодская область», 53-летний водитель грузового автомобиля Скания выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Фотон, которым управлял 30-летний мужчина.

Оба водителя большегрузов в результате столкновения получили смертельные травмы и скончались до приезда скорой помощи. Также травмы получил пассажир Фотона, который был доставлен в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.

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