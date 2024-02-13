Смертельное ДТП произошло накануне в Вытегорском районе

В Вытегорском районе два человека погибли при столкновении двух грузовых автомобилей. Происшествие случилось накануне в первом часу дня около деревни Прокшино.

Как сообщает группа «ПРО полиция. Вологодская область», 53-летний водитель грузового автомобиля Скания выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Фотон, которым управлял 30-летний мужчина.

Оба водителя большегрузов в результате столкновения получили смертельные травмы и скончались до приезда скорой помощи. Также травмы получил пассажир Фотона, который был доставлен в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.