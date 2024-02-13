Вологодское «Динамо» проведет три товарищеских матча в Геленджике

Вологодское «Динамо» определилось со спарринг-партнерами на втором тренировочном сборе, который пройдёт в Геленджике с 17 февраля по 3 марта.

Команда Рудольфа Чесалова проведёт три товарищеских матча. 22 февраля сыграет со «Строителем» из Каменск-Шахтинска, 25-го с «Форте» из Таганрога и 2 марта против казанского «Сокола».

За последние дни клуб продлил контракт до конца 2024 года с Максимом Мешалкиным. В прошлом сезоне 31-летний полузащитник сыграл 20 матчей, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Всего за «Динамо» Максим провёл 52 игры, забил три мяча и сделал четыре голевые передач.

Егор Ганичев, Михаил Коновалов и Дмитрий Шилов в свою очередь покидают «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта.