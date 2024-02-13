Рейсовый автобус ПАЗ сгорел в Никольске

[ Происшествия ]

В Никольске накануне днем сгорел рейсовый автобус ПАЗ. По информации регионального управления МЧС, водитель завел мотор и пошел в диспетчерскую за документами перед выходом в рейс. Когда вернулся, увидел, что горит кабина, а пламя стремительно распространяется по салону.

«Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в считаные минуты. Площадь пожара составила 18 кв.м. Внутренние элементы кабины и салона полностью сгорели», - рассказали в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем и механизмов автобуса.

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Rg.ru
 

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